Liebe ich dich oder nur den Moment?

Also, was ist Liebe? Sie steckt doch genauso in uns und in dem Moment. Lieben wir unseren Partner? Oder lieben wir nur den Augenblick, in dem wir Liebe empfinden, und unser Partner ist einfach nur der passende Mensch für den passenden Moment? Lieben wir nicht den Menschen selbst, sondern empfinden wir mehr als Glück in einer Situation, in die eben genau dieser Mensch gerade super passt?