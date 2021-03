Stereotype sind oft unbewusst und werden uns schon in jungen Jahren eingeimpft. Genau das macht es so schwer, sie loszuwerden. Selbst wenn man sich nicht bewusst damit beschäftigt, können sie die Art und Weise beeinflussen, wie man über sich selbst denkt. Vor diesem Hintergrund baten wir 11 Frauen, uns die negativen Stereotypen zu verraten, die ihnen am meisten zu schaffen machen.