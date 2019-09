Nur die Rockgitarren am Ende des Songs lassen vermuten, dass ihre Lieblingsband Rammstein ist, sie Marilyn Manson schon immer faszinierend fand und als Teenie Slipknot und Korn hörte. Rock ist ein Einfluss in Jadus Musik und doch lässt ihre Richtung sich nicht klar auf ein Genre reduzieren. „Aufgrund meiner Hautfarbe denken die Leute, ich müsse Soul oder Hip Hop machen. Man traut einer schwarzen Frau zum Beispiel keine Rockmusik zu“, erzählt sie in unserem Interview. Auch dass sie einmal bei einem Konzert von Rammstein, ein absurdes Kompliment bekam: „'Du bist schwarz und hörst so was, wirklich ganz toll', sagte ein Typ. Was soll man darauf denn antworten? Was sagt meine Hautfarbe über meinen Musikgeschmack aus?"