Um das herauszufinden, müssen wir erst mal herausfinden, woher die Panik kommt. Es gibt Untersuchungen , die zeigen, dass Soja östrogenähnliche Verbindungen enthält: die Isoflavone Genistein und Daidzein. Früher dachte man, diese Pflanzenfarbstoffe würden die Hormone beeinträchtigen, Brustkrebs hervorrufen und zu Schilddrüsenproblemen führen. Kein Wunder also, dass viele Menschen Angst vor Sojaprodukten hatten oder haben. Mittlerweile wissen wir aber, in veganen Fleischalternativen ist nur eine sehr geringe Menge an Isoflavonen enthalten und die hat keinen Einfluss auf deine Gesundheit. Abgesehen davon ist der Effekt von Soja auf den menschlichen Körper sehr viel komplexer als es in den früheren Studien angenommen wurde. Will heißen: Wenn du nicht gerade eine Sojaallergie hast, gibt es keinen Grund, Angst vor dieser Art pflanzlicher Produkte zu haben, so die Ernährungsberaterin Taylor Wolfram