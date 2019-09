5 weitverbreitete Mythen über Brustkrebs, an die wir nicht mehr länger glauben dürfen

„Nein. Es wurde kein Kausalzusammenhang gefunden, der Brustkrebs mit dem Tragen von Bügel-BHs – oder jedem beliebigen BH – in Verbindung bringt. Dieser Mythos geht weit zurück. 1995 erschien er erstmals in einem Buch namens Dressed to Kill, das behauptete, dass Frauen, die zwölf Stunden am Tag oder länger einen BH tragen, ein höheres Risiko hatten, an Brustkrebs zu erkranken, als jene Frauen, die dies nicht taten, da die BHs es den Toxinen ermöglichten, sich in ihren Brüsten anzureichern. Dr. Susan Love wendet ein , dass Mythen wie diese uns dabei helfen, uns so zu fühlen, als hätten wir die Kontrolle über bestimmte Lebensbereiche. Wenn wir uns selbst überzeugen, dass BHs zu Krebs führen, gibt uns das etwas, dem wir die Schuld geben und das wir vermeiden können.“