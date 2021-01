7 SPF à inclure dans votre routine beauté (oui, même en hiver !)

En été, l'application d'un écran solaire est indispensable, car nous sommes plus exposés aux UVA (rayons qui provoquent les rides, les ridules et la pigmentation) et aux UVB (responsables des coups de soleil et du cancer de la peau). En hiver, cependant, la plupart d'entre nous mettent de côté leur fidèle SPF au profit d'un hydratant sans protection. Pourtant, même s'il fait beaucoup plus froid et plus nuageux, les rayons sont toujours là. Et c'est là le problème.