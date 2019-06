Alors oui, on peut se raser les jambes avec, nourrir ses cheveux secs avec, laver son visage avec, et retirer les excès de sébum avec, mais l’huile de coco reste complètement inefficace pour ce qui est de soigner la peau après avoir oublié la Ô combien essentielle crème solaire. L’huile de coco vient déjà avec son lot de contre-indications : par exemple, il est recommandé aux personnes prônes à l’acné de l’éviter, car l’huile de coco est un hydratant occlusif, favorisant ainsi les éruptions cutanées. Son effet sur les coups de soleil et les brûlures est assez similaire.