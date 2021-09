Tout ce que vous devez savoir sur l’utilisation de la vitamine C

"Bien que les produits indiquent la présence de vitamine C sur le recto du flacon, vous ne pouvez déterminer s'il s'agit de vitamine C pure qu'en regardant l'étiquette au verso", explique Corinthian. "Le sérum illuminateur Vitamin C d'Avon Anew contient 10 % de vitamine C pure, également connue sous le nom d'acide ascorbique. Certains produits qui prétendent contenir de la vitamine C peuvent ne comprendre qu'un dérivé de la vitamine C, par exemple le palmitate d'ascorbyle. Avec ces formes, vous n'obtenez pas la même protection que si vous utilisiez de la vitamine C pure". Pour une concentration puissante d'acide ascorbique à un prix plus bas, la solution d'acide ascorbique éthylé 15 % de The Ordinary est l'une des plus appréciées.