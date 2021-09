Les collagènes à ingérer sont-ils vraiment efficaces ?

Et l'une des plus grandes tendances que nous avons constatées depuis l'année dernière est la montée en puissance des produits à base de collagène. Des sérums et des crèmes aux poudres et aux vitamines liquides - l'ingrédient prometteur d'une peau lisse est partout et a connu la plus grande croissance dans l'industrie des compléments /vitamines. Faisant un bond stupéfiant de 82,7 % des ventes en 2019, certains chercheurs ont évalué la taille du marché mondial du collagène à 8,36 milliards de dollars (7,05 milliards d'euros) en 2020