Quoi qu'il en soit, les compléments alimentaires font partie intégrante de bon nombre de régimes alimentaires et représentent un marché important. Un rapide scroll sur Instagram ou sur TikTok, et vous verrez un grand nombre d'influenceu·r·se·s et d'expert·e·s partager des tonnes de compléments en révélant les gélules, les pilules et les poudres qu'elles·ils prennent pour renforcer leurs muscles et leur immunité, et tout ce qui se trouve entre les deux. Récemment, cependant, des nutritionnistes et des expert·e·s de la peau ont mis en évidence un lien entre certains compléments alimentaires et les affections cutanées . En particulier, ils ont souligné que ces derniers pouvaient exacerber des problèmes tels que l' acné d'adulte.