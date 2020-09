Pourquoi mes ongles sont jaunes & comment y remédier ?

Fondamentalement, la couche de base protège l'ongle et la couche de finition - le top coat - protège la couleur. "Si vous n'utilisez pas une couche de base comme barrière pour protéger votre ongle du vernis, cela peut entraîner ce genre de décoloration. Plus la couleur du vernis à ongles est prononcée, plus il y a de chances que cela se produise", explique Tinu, qui fait remarquer que les vernis rouges foncés, bleus et noirs sont les pires contrevenants. Et combien de temps est trop long pour laisser du vernis ? La réponse de Tinu m'a surprise : une semaine pour un vernis normal et deux à trois semaines pour un vernis à ongles en gel. "Plus longtemps que ça, vous allez avoir des taches", a-t-elle confirmé.