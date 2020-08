Warum haben sich meine Nägel gelb verfärbt & was kann ich dagegen tun?

Wenn die Augen das Fenster zur Seele sind, sind die Nägel das Fenster zur Gesundheit. An ihnen lassen sich alle möglichen Mängel, Autoimmunkrankheiten und andere Leiden erkennen – in Form von Verfärbungen, Rillen und Flecken. Deswegen kann es auch sein, du wirst vor einer OP gebeten, deinen Nagellack zu entfernen. Das erleichtert nämlich nicht nur das Messen deines Blutdrucks am Finger, sondern lässt die Ärzt*innen auch sehen, wie dein Körper auf die Operation reagiert.