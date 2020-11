4 conseils simples pour des cheveux plus longs & plus forts

Vous ne pouvez peut-être pas faire pousser vos cheveux plus vite que ce qu'ils sont génétiquement capables de faire, mais vous pouvez contribuer à maximiser leur potentiel en adoptant un régime alimentaire sain et riche en nutriments. "Si vous manquez de certains minéraux, vitamines et protéines, vos cheveux vont commencer à pousser plus lentement", explique le trichologue Iain Sallis. "Pour que les cheveux poussent à leur niveau optimal, il faut beaucoup de protéines et de fer. La viande rouge, les poissons gras et les œufs sont fantastiques pour les cheveux, car ils contiennent tous des acides aminés riches en soufre que votre corps utilise pour fabriquer de nouvelles cellules capillaires". Les vitamines pour la croissance des cheveux sont souvent chères et peuvent être utilisées à tort et à travers. Commencez donc par vous concentrer simplement sur l'apport de bons nutriments à votre corps et profitez de l'avantage marginal que représentent des cheveux plus longs, plus brillants et plus sains.