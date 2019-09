L’impact psychologique de la perte de cheveux dont personne ne parle

Selon la cause et l’intensité de la perte, cette expérience peut être choquante, confie le Dr. Senna. Si la chute de cheveux est importante et que l’on perd ses cheveux par poignées sans vraiment savoir pourquoi, cela peut être traumatisant. Les personnes perdant leurs cheveux sur une longue période de temps peuvent se sentir frustrées. « L’aspect imprévisible, le manque de contrôle et le fait de ne pas connaitre la cause peut être source de colère et d’anxiété pour les patients », explique-t-elle.