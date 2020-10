On a testé la brosse chauffante de ghd – et voici nos avis

Sur Instagram, la plupart des coiffeurs ont travaillé sur des cheveux longs, produisant de belles et volumineuses ondulations, j'étais donc intéressée de voir comment cela fonctionnerait sur mon long bob . J'ai séparé mes cheveux en de très petites sections et je les ai enroulés chacune leur tour autour de la tête de la brosse. J'ai enroulé mes cheveux depuis le haut afin d'avoir tout le reste de la mèche enrouler autour de la tête de la brosse, je les ai maintenus pendant une dizaine de secondes et je les ai relâchés. Le premier wavy était incroyable et faisait vraiment rétro sur mes cheveux courts. Mais mes cheveux sont super lourds et ils sont retombés très vite. Pour lutter contre ce relâchement redouté, je vous conseille d'avoir de la laque sous la main pour vaporiser chaque section au fur et à mesure. Si vos cheveux sont épais ou bouclés, vous devrez peut-être passer sur chaque section plus d'une fois.