Heureusement, l'entretien de cette coiffure est ultra simple. « Ce qu'il y a de bien avec ce carré, c'est que la repousse est uniforme et que le look est durable, donc il reste très esthétique même sur des cheveux plus longs", explique Ryan. La clé pour réussir le look est dans les détails. "Il faut qu'il soit bien coupé », ajoute Ryan. Choisissez donc un styliste en qui vous avez confiance pour être précis et prendre son temps. « Si vous voulez maintenir cette longueur plus courte, je vous conseille de faire couper votre carré toutes les six à huit semaines », ajoute Ryan. « Cela fera toute la différence car c'est un look tellement esthétique, sans effort et désinvolte. »