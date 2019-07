La nature versatile du carré lui permet de se décliner à l’infini. Mais cette saison, une variante en particulier fait l’unanimité auprès des professionnels : le blunt bob. Melissa Timperley, coiffeuse styliste et directrice des salons Melissa Salons à Manchester, constate une nette augmentation de la demande pour cette coupe. Timperley la décrit comme un carré court classique coupé à hauteur des lèvres et une frange arrivant au-dessus des sourcils, légèrement plus longue sur les tempes et se fondant dans les longueurs.