Impossible de scroller sur Instagram sans tomber sur un festival de carrés bruts. Il suffit d’un coup d’œil aux photos de Dua Lipa pour prendre rendez-vous en urgence chez son coiffeur et en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, vous ressortez du salon avec la nuque dénudée, le vent vous caressant les épaules et vos mèches rebondissant jusque sous vos oreilles au rythme de votre démarche assurée — jusqu’à ce que vous vous réveilliez le matin suivant, cherchant instinctivement un élastique et que vous réalisiez que vos cheveux sont trop courts pour les attacher. Et vous voilà déjà à regretter vos longueurs