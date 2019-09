Le« messy bun », ce chignon décoiffé qui se décline aussi bien en version décontractée que sophistiquée, est le héros discret du domaine de la coiffure. Alors oui, on bave tou·te·s sur les ondulations wavy et le fameux « blunt bob » des heures durant sur Instagram, mais les jours où on a simplement envie d'avoir l'air présentable sans trop d’efforts, ce chignon peut sauver la mise. Les jours où l’on manque de temps (ou simplement de motivation), on ne va pas s’embêter avec le fer à friser pour des ondulations « sans effort ». Non. Ces jours-là, on se contente d’attacher négligemment ses cheveux au sommet de la tête, avant de vaquer à ses occupations. Un détail seulement : bien que le nom « messy bun » —en français chignon décoiffé — laisse entendre que ce look devrait être parfait comme par accident, créer un chignon cool sans avoir l’air d’y toucher est tout un art. Nous avons rassemblé pour vous quelques inspirations qui relèvent le défi d’un parfait équilibre entre sans trop d’efforts et pas d’effort du tout. Chacune de ces coiffures ne devrait pas prendre plus de 10 minutes de votre temps.