L’actrice, qui fête ses 46 ans, a décidé de nous montrer à quoi elle ressemblerait en blonde — ça la change des longues ondulations brunes qu’on lui connaît. C’est pour son rôle dan le film d’action-comédie Jolt que l’actrice a opéré ce changement radical, mais il semblerait que ce look lui plaise tout autant hors-tournage. La semaine dernière, elle a posté pas moins de cinq photos d’elle arborant son tout nouveau look. Sur l’une d’entre elles, on peut la voir poser devant une clim sur le plateau de tournage pour se rafraîchir. (On partage sa peine.)