Quand avant on portait des bagues d’humeur pour signifier notre état d’esprit au monde, aujourd’hui, tout passe par les cheveux . Une phase de stress ? C’est queue de cheval tous les jours et bandeau pour planquer nos cheveux gras. Besoin de soleil dans notre vie ? Hop, on prend rendez-vous pour un balayage . Et si on est sur le point de changer de vie, on sait qu’une coupe drastique s’impose.