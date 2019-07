« J’ai une cliente qui est venu samedi et qui m’a dit “ Yohann, ma dernière coupe remonte à il y a un an et j’aime encore le rendu.” Lorsque les cheveux sont bien coupés, ils ont toujours l’air sains six mois, voire même un an plus tard. En revanche, ce qu’il faut garder en tête, c’est que le dégradé autour du visage et des pommettes va retomber. Si vous attendez un an avant de rafraîchir votre coupe, votre volume va se trouver au niveau de vos épaules. »