French Bob: Das macht den Trendhaarschnitt des Sommers aus & so stylst du ihn

Am besten suchst du online nach Bildern, die du deiner Friseurin oder deinem Friseur zeigen kannst. „Ich rate meinen Kund*innen immer, auf Einzelheiten zu achten und nicht auf den kompletten Look – zum Beispiel auf Farbe, Textur, Länge oder Pony“, so Ryan. Im Salon zeigst du dann am besten nicht einfach nur die Fotos, sondern erklärst genau, was es ist, dass dir an diesem oder jenem Bild gefällt. So minimierst du das Risiko, dass dein*e Haarstylist*in den Look anders interpretiert als du.