Lorsque le confinement a commencé, mes cheveux et moi avons apprécié cette absence de choses à faire. Les mois passés dans le confort de mon appartement se sont traduits par une baisse dans la fréquence de mes shampoings. Oh joie ! Pendant ce temps (et ne paniquez pas, le plus longtemps que j'ai passé sans me laver les cheveux, ça a été environ 10 jours), j'ai badigeonné mes cheveux d'huiles capillaires aussi souvent que possible. J'ai remarqué que mes cheveux avaient l'air nettement plus sains et surtout : plus longs ! Avais-je découvert le secret ultime de la pousse des cheveux en renonçant à mes shampoings ? Impossible d'en être certaine, mais il me semblait bien que oui. Une recherche rapide sur Google a confirmé mes pensées : en lavant vos cheveux moins souvent, il est possible (et l'accent est mis sur possible) qu'ils poussent plus vite. Cette notion était-elle fondée sur la science ? J'ai fait appel à plusieurs expert·es pour le savoir.