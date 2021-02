Comment éviter la culture du régime & apprendre à manger intuitivement

Au lieu de dire : "Hé, vous êtes plutôt bien comme vous êtes, faisons grandir et développer cette personne", la culture du régime nous enseigne : "Vous serez bien, une fois que vous aurez une apparence particulière". Cela crée un gouffre entre ce que nous sommes vraiment et ce qu'on nous dit que nous devrions être si nous voulons nous sentir bien dans notre peau. La tension et l'effort constants pour combler ce fossé sont un terrain propice à la dépression, à l'anxiété, à la honte et aux sentiments d'échec et d'inadéquation. Et pour couronner le tout : les recherches démontrent clairement que les régimes alimentaires ne fonctionnent pas , même lorsqu'ils sont présentés comme des modes de vie. Nous nous retrouvons donc dans une spirale où nous voulons nous sentir mieux dans notre peau, puis nous utilisons un régime ou un "mode de vie" pour y parvenir (parce que c'est ainsi qu'on nous le vend). Lorsque cela ne fonctionne pas, nous cherchons toujours à trouver la solution qui nous permettra de tenir nos promesses. Mais cela ne marche jamais, et le cycle recommence. À chaque tournant du cycle, les règles du régime s'enracinent de plus en plus profondément, les restrictions alimentaires et les angoisses sont plus prononcées. Nous nous débarrassons de ces frustrations en punissant notre corps de ne pas être "assez bien" en faisant trop de sport et en mangeant trop peu.