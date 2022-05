Die Diät-Kultur macht uns kaputt – so ernährst du dich intuitiv

Anstatt uns klarzumachen: „Hey, du bist ziemlich toll, wie du bist – lass uns darauf aufbauen!“, redet uns die Diät-Kultur ein: „Du wirst eines Tages toll sein – sobald du so-und-so aussiehst.“ Dadurch entsteht eine Kluft zwischen unserem echten Ich und der Person, von der uns vermittelt wird, wir müssten sie sein, um mit uns selbst zufrieden zu sein. Die ständigen Bemühungen und Anstrengungen, diese Kluft zu überbrücken, sind die perfekte Ausgangslage für Depressionen, Angststörungen, Scham sowie das Gefühl, versagt zu haben und nicht „gut genug“ zu sein. Besonders tragisch: Studien haben eindeutig bewiesen , dass Diäten nicht funktionieren – auch nicht, wenn sie als „Lifestyle“ vermarktet werden. Also hängen wir irgendwann in diesem Teufelskreis fest: Wir wollen uns wohler in unserer Haut fühlen und stürzen uns dafür auf eine Diät oder einen „Lifestyle“, die bzw. der uns für genau diesen Zweck beworben wird. Wenn das zwangsläufig nicht funktioniert, machen wir uns auf die Suche nach dem nächsten Hoffnungsträger – und obwohl wir jedes Mal enttäuscht werden, beginnen wir den Teufelskreis doch immer wieder von vorn. Und mit jedem vergangenen Kreislauf werden die Diät-Regeln strenger, die Ernährungseinschränkungen drastischer , unsere Ängste stärker. Den daraus resultierenden Frust lassen wir dann an unseren Körpern aus und bestrafen sie dafür, nicht „gut genug“ zu sein, indem wir uns beim Sport auslaugen und/oder zu wenig essen. Und genau das ist es, was sich Diät- und Wellness-Brands von uns erhoffen. Wenn wir uns nicht so unsicher, so verletzlich fühlen würden, bräuchten wir ihre Produkte nicht mehr.