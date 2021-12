Warum „Grübelzeit“ nicht in deiner Selfcare-Routine fehlen sollte

Nun fragst du dich vielleicht, ob es gesund ist, dir aktiv den Kopf über Gott und die Welt zu zerbrechen. Wollen wir wirklich all den Stress und die Ängste, die wir uns mühsam vom Leib halten, an uns heranlassen? Nun, laut Nancy Sokarno, Psychologin bei Lysn , kann diese Praxis tatsächlich sehr vorteilhaft für unser allgemeines psychisches Wohlbefinden sein. Die Psychologin bestätigt, dass Sorgen oft als negativer – wenn auch unvermeidlicher – Teil des Lebens angesehen werden. Wenn du dir also ohnehin Sorgen machst, solltest du das auf die sicherste Weise tun.