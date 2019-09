Schlaflos: Diese Berufsgruppen haben die größten Schlafprobleme

Der Gesundheitsreport liefert zudem einige interessante Details darüber, dass Schlafprobleme offensichtlich auch mit dem Geschlecht sowie dem jeweiligen Berufsstand zusammenhängen. Frauen sind 11 % öfter von Insomnie betroffen als Männer mit nur 8%. Auch aufschlussreich: Arbeiter (12%) leiden häufiger an Schlafstörungen als zum Beispiel Beamte (6,9%) oder Selbständige (1,4%). Daraus lässt sich ableiten, dass ungelernte Arbeitskräfte fast doppelt so häufig wie Hochqualifizierte an Schlafproblemen leiden.