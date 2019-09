Das American College of Obstetricians and Gynecologists, ein Ausschuss US-amerikanischer Gynäkologen und Geburtshelfer, veröffentlichte im Mai 2016 neue Richtlinien zu Beratungsgesprächen über Schamlippenkorrektur . Die überarbeiteten Richtlinien kamen nicht von ungefähr: Der Trend der Labioplastik nimmt Statistiken zufolge stetig zu; 2015 legten sich in den USA sogar 400 Minderjährige dafür unters Messer.