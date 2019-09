Letztens meinte eine Freundin, dass sie gerne eine schönere Muschi hätte. Ich fragte mich daraufhin: Was ist denn bitte eine schöne Muschi? Woran orientiert Frau sich? Während der Penis etwas gesellschaftsfähiger ist und man ihn immer wieder mal erspäht, ist die Sicht auf das weibliche Geschlechtsteil doch versperrter – selbst beim FKK oder in der Sauna blickt man ja nicht direkt ins Tor des Glücks.



Gibt es etwa schon einen Schönheitsdruck im Höschen, der völlig an mir vorbei ging? Logisch, dass Operationen wegen Fehlbildungen oder Einschränkungen gemacht werden, aber wer lässt denn das Skalpell an seiner kleinen Freundin ansetzen, um die etwas aufzuhübschen?



Schönheitschirurg Dr. Volker Ripppmann hat Antworten auf diese Fragen, er schneidert in der Berliner Klinik Metropolitan Aesthetics Vaginen nach Wunsch…



Wieviel Frauen lassen eine Operation im Schambereich aus ästhetischen Gründen durchführen und wie alt sind diese durchschnittlich?

Am häufigsten ist die Verkleinerung der inneren Schamlippen. Sie liegt in Deutschland bei circa 5000 pro Jahr. Die Patientinnen sind durchschnittlich zwischen 25 und 30 Jahre alt.



Ist die Zahl der Operationen in den letzten Jahren angestiegen?

Die Anzahl ist in den letzten Jahren stark angestiegen. Das liegt an der Tatsache, dass früher dass die Problematik und Therapien nicht so offen kommuniziert wurden. Zudem rasieren die meisten Frauen ihren Intimbereich und so können zum Beispiel vergrößerte Schamlippen unangenehmer auffallen.



Was kostet eine Vergrößerung und Verkleinerung der Schamlippen?

Die OP-Kosten liegen zwischen 2000 und 3000 Euro. Meist wird der Eingriff in Lokalanästhesie durchgeführt ist aber auch im Dämmerschlaf oder Vollnarkose möglich. Der Eingriff dauert circa eine Stunde und heilt innerhalb von 2 Wochen ab.