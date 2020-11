“Body Positivity” : bien plus qu’un buzzword – une communauté

Lorsque j'ai rejoint Instagram en 2011, mon flux consistait de photos de mauvaise qualité postées par mes amis. L'accent était mis sur les chiens, la nourriture et les soirées. La plateforme a rapidement été infiltrée par des blogueur·se·s, des marques et des célébrité·e·s - un processus accéléré par la facilité avec laquelle il était possible de monétiser le contenu. Une fois de plus, j'étais cernée par des images qui fixaient des attentes irréalistes pour mon corps. Puis je suis tombée sur le profil de Gabi Gregg , et tout a changé. Dans sa biographie, Gregg se décrit comme une "OG Fat Girl" (ou la grosse originale), et pour moi, ces mots ne pouvaient pas mieux résonner. C'est la première personne que j'ai découverte sur Instagram qui n'avait pas honte de ce qu'elle était, malgré la façon dont le monde parlait des corps gros. J'étais en admiration devant elle et je voulais en savoir plus sur le mouvement et la communauté "body-positive".