Lauren Smeets, alias The Curvy Roamer , est d'accord pour dire que l’on attend des personnes plus-size qu’elles soient plus sensibles aux questions éthiques de la mode que les autres influenceur·euses. "Je ne peux pas parler au nom de tout le monde, mais je pense qu'être gros·se est un combat permanent dans l'industrie. Toutefois, Smeets souhaite que cela se transforme en quelque chose de positif : "J'espère que les personnes qui ont connu un manque d'inclusion en raison de leur taille seront plus conscientes et plus bienveillantes envers les questions plus générales et plus importantes au sein de l'industrie". Danielle Vanier , une blogueuse plus-size, est d'accord avec Smeets et ajoute que "les personnes plus minces doivent prendre davantage conscience du fait que nous manquons cruellement de choix. J'aimerais que les personnes minces contribuent à amplifier notre voix et à faire pression sur les marques durables pour qu'elles proposent un plus grand choix de tailles".