La vérité est qu'une marque holistique durable ne prend pas seulement en compte l'environnement. Elle tient également compte des facteurs de justice sociale, notamment l'égalité des salaires, les droits des travailleurs, la sécurité des conditions de travail dans les usines, etc. Une marque véritablement durable s'attaquera à chacun de ces facteurs et aura la responsabilité, la traçabilité et les faits pour le prouver. "La vraie durabilité est une conversation nuancée qui ne s'étend pas seulement aux matériaux utilisés ou aux conditions de travail, mais aussi à l'échelle de la production et de la consommation", déclare Aditi Mayer , militante de la mode durable et de la justice sociale. En fin de compte, nous voulons tou·te·s construire une industrie de la mode plus transparente, plus équitable et plus intersectionnelle. Cela ne se fera pas du jour au lendemain mais, comme le dit Aditi, l'objectif est que les marques "n'utilisent pas la durabilité ou la diversité comme un simple argument de vente, mais comme une philosophie de base sur la façon dont la marque fonctionne et comprend les mesures du succès".