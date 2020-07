Was bedeutet Greenwashing in der Modeindustrie & wie kann ich es erkennen?

Dazu kommt: Eine auf ganzer Linie nachhaltige Brand bedenkt nicht nur die Umwelt. Sie kümmert sich auch um das Thema Gerechtigkeit – zum Beispiel in Bezug auf gleiche Entlohnung, Arbeitnehmer*innenrechte, Arbeitssicherheit in Fabriken und so weiter. Eine wirklich nachhaltige Marke geht all diese Faktoren an und kann das auch mit Fakten, Zahlen und Co. beweisen. „Echte Nachhaltigkeit ist eine nuancierte Unterhaltung, die über die verwendeten Materialien und die Arbeitsbedingungen hinausgeht und die Größe der Produktion und den Konsum ebenso thematisiert“, sagt die Aktivistin und Fotojournalistin Aditi Mayer . Letztendlich wünschen wir uns alle eine transparentere, fairere Modeindustrie. Das wird nicht über Nacht geschehen. Dafür braucht es Zeit. Und, wie Aditi sagt, Brands, die „Nachhaltigkeit und Diversity nicht als Verkaufsargument sehen, sondern als fundamentale Philosophie darüber, wie eine Marke handelt und Erfolgskriterien versteht.“