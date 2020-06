Bébé, enfant, ado, adulte : gros, gros, gros et gros. Aussi loin que je me souvienne, ça a toujours été le même yo-yo : régime ultra-strict, prise de poids, puis retour au régime. Un cycle alimenté par la pression d'une communauté gay - dont je fais partie - bien souvent très soucieuse de son image, et de la vénération générale pour les corps blancs et minces. Des années de matraquage publicitaire, de stars de cinéma et de mannequins filiformes - et de prétendus experts en nutrition et minceur qui se sont bâtis un empire en jouant de nos complexes - le résultat est sans surprise un désamour pour toute partie de votre corps qui affiche une once de graisse.