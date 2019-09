En 2018, le régime « kéto » ou « cétogène » était le régime le plus recherché sur Google . Et pour cause, cela fait des années qu'on entend dire que manger plus de protéines que de féculents serait clé pour maintenir ou atteindre son poids de forme. Depuis, on voit de plus en plus de marques et de produits reprendre le terme « kéto » ou « cétogène », presque comme un gage de qualité ou d'efficacité. Mais que veut-on dire par « produits » ou « régime cétogène » ?