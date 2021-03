Sind deine Vitamine & Supplements für deine Pickel verantwortlich?

Du siehst also: Gründe und Anlässe für das Supplementieren von Vitaminen und Co. gibt es genug. Das wissen auch Influencer; ob du dich nun durch Instagram oder TikTok scrollst, früher oder später wirst du über einen Post stolpern, in dem jemand die Kapseln, Pillen oder Pulver anpreist, denen er oder sie angeblich stärkere Muskeln, bessere Gesundheit, tolle Haare, und, und, und verdankt. Erst in letzter Zeit vermuten Ernährungswissenschaftler:innen und Hautexpert:innen aber eine Verbindung zwischen manchen dieser Nahrungsergänzungsmittel und bestimmten Hauterkrankungen – konkret gesagt: Einige davon könnten womöglich Hautprobleme wie Erwachsenenakne verschlimmern.