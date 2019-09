Vitamin C ist nicht genug! Das brauchst du, um den Winter gesund zu überstehen

Dass Vitamin C gut für uns und unser Immunsystem ist, wissen wir spätestens seit diversen Fruchtsaft-Werbungen und unserer von Lutschbonbons geprägten Kindheit. Tatsächlich hilft Vitamin C nicht nur bei der Stärkung der Abwehrkräfte, sondern vor allem bei der Wundheilung, also der Erhaltung des Bindegewebes. Außerdem unterstützt Vitamin C bei der Aufnahme von Eisen aus der Nahrung – dem wichtigsten Spurenelement für unseren Körper. Einen Mangel an Eisen merken wir vor allem an Müdigkeit. Das liegt daran, dass Eisen für den Transport von Sauerstoff im Blut entscheidend ist. Dabei nimmt der Körper Eisen aus tierischen Produkten wie Fleisch, Wurst und Fisch leichter auf als aus pflanzlichen Produkten. Vegetarier und Veganer können sich vor allem mit Vollkornprodukten, grünem Gemüse und Hülsenfrüchten eisenreich ernähren. Achtung: Frauen müssen etwa die doppelte Menge Eisen zu sich nehmen, um den Verlust aus der Regelblutung wieder auszugleichen.