Curcuma, massage, vitamine C… J’ai testé 5 astuces TikTok contre les cernes

Les crèmes, sérums ou gels pour les yeux qui ciblent la zone sous les yeux sont-ils vraiment efficaces ? Tout est dans les ingrédients, la vitamine C étant l'un des ingrédients à essayer. La vitamine C régule la pigmentation et rend la peau plus lumineuse dans une certaine mesure. Elle présente également un autre avantage. "Le sérum pour les yeux à la vitamine C est utile, car il peut stimuler le collagène et l'élastine, ce qui ajoute plus de densité à la peau dans cette zone et peut réduire les ridules et rides qui causent les ombres", explique Claire. Les cernes peuvent donc potentiellement apparaître moins foncés. Claire ajoute que tous les produits à base de vitamine C ne sont pas égaux. "Certains sont plus irritants que d'autres et ne conviennent pas au contour des yeux", déclare-t-elle, et il est donc préférable d'utiliser des formules douces.