Le pollen peut abîmer votre peau – voici comment la protéger

L'acide férulique (qui est aussi un antioxydant) protège la peau et aide à réparer la barrière cutanée, explique le Dr Aksahin. En fonction de vos préférences ou de votre budget, vous pouvez choisir entre l'acide férulique et la vitamine C, car ils ont des effets similaires. Cependant, de nombreux sérums combinent les deux actifs pour une double protection contre l'environnement, par exemple le sérum Vitamin C 23% + acide férulique de Garden of Wisdom, Medik8 Super C Ferulic Intense , et le sérum antioxydant SkinCeuticals C E Ferulic . Il suffit de l'appliquer sur la peau sèche après la toilette du matin et d'appliquer ensuite une crème hydratante ou un SPF.