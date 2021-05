Comment bien utiliser sa pierre Gua Sha pour une peau glowy

TikTok est rapidement devenu l'une des plateformes de référence pour les tendances émergentes en matière de maquillage et de soins de la peau. Si un mascara , un crayon à lèvres ou une crème hydratante est sold out en ligne, il y a de fortes chances que vous puissiez en attribuer la responsabilité à une tendance TikTok . Alors, selon la plateforme, quelle sera la plus grande tendance en matière de soins de la peau en 2021 ? Selon un récent rapport de SkinStore , la génération Z est de plus en plus obsédée par le Gua Sha