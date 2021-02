Le Gua sha, c'est le dénominateur commun entre les photos Instagram, les soins du visage de luxe et la médecine traditionnelle chinoise. La pratique séculaire du "raclage" de la peau pour soulager les tensions et stimuler la circulation sanguine est devenue une pratique courante dans le domaine de la beauté - avec les marques occidentales qui se lancent dans la course des pommettes sculptées et du teint plus sain. Si vous n'êtes pas encore prêt·e à retourner au spa et que vous avez passé de nombreuses heures en confinement à essayer d'apprendre des techniques faciales DIY - je suis une grande fan des tutoriels de Lanshin , qui m'aident vraiment à savoir ce que je fais - alors le gua sha est peut-être la solution."Le Gua sha génère une circulation et un mouvement sous la surface pour éliminer les blocages de tension et permettre aux tissus d'être nourris, ce qui donne une peau plus éclatante", explique Madalaina Conti, responsable de formation de FaceGym , à Refinery29. "Le mieux est de le faire quotidiennement, mais même quelques fois par semaine, cela donnera de bons résultats". C'est pourquoi, nous nous sommes plongés dans les différentes formes de pierres à essayer (du jade au quartz rose et à l'améthyste) suivit de conseils de professionnels qui vous aideront dans votre technique de massage facial depuis chez vous.Chez Refinery29, nous nous donnons pour mission de vous aider à mieux consommer. Toutes nos sélections sont réalisées de manière indépendante par notre équipe de rédaction. Il est possible que Refinery29 perçoive une commission si vous achetez un article que nous mettons en lien sur notre site.