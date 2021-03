J’ai testé le nouveau mascara Magnet de benefit – & le résultat est bluffant

En passant la brosse sur mes cils, je suis restée bouche bée. Mes cils étaient plus longs et plus épais qu'avec tout autre mascara, sans le moindre paquet. Mes cils sont raides et droits et j'utilise généralement un recourbe-cils pour les mettre en valeur, mais je n'en ai pas eu besoin ici car le mascara a recourbé mes cils instantanément. Ils sont même restés recourbés jusqu'à la fin de la journée. Mes cils étaient tellement noirs de jais et volumineux qu'on aurait pu penser que je portais mes fidèles faux cils Ardell.