On a testé le nouveau mascara de Victoria Beckham – notre avis en photos

Disponible exclusivement sur VictoriaBeckhamBeauty.com , Future Lash (29 €) est un mascara noir de jais riche en ingrédients dont les cils rafolent. Prenez par exemple le beurre de karité hydratant et la vitamine E pour contrecarrer les cils droits et fragiles, et des composants plus subtils comme la gomme pistache lentiscus pour donner du volume et de la tenue sans avoir besoin d'un recourbe-cils. Mais c'est la brosse qui fait que Future Lash se distingue vraiment des autres mascaras. Victoria a préféré des poils ultra-fins aux picots en plastique. Ils attrapent chaque cil pour le définir et l'allonger. La forme de la brosse est également unique et légèrement incurvée pour une application facile, rapide et sans bavure. Mieux encore, grâce à la "technologie démaquillage instantané", vous pouvez retirer le mascara avec de l'eau tiède ; le mascara se retire sans avoir besoin de frotter ou de cotons à démaquiller.Dans un communiqué de presse, Victoria nous a donné un peu plus d'informations sur le produit, qui est en préparation depuis des années. Elle a déclaré "J'en avais assez que mon mascara ne tienne pas la route, qu'il tache, coule ou abîme les cils. Le mascara parfait est une idée que j'ai en tête depuis le tout début, et pour créer le mien, j'ai voulu réimaginer ce dont j'avais besoin en partant de zéro. Nous y sommes parvenus avec Future Lash". Selon la marque, la formule est "clean", ce qui signifie généralement qu'elle ne contient aucun ingrédient susceptible de nuire à la peau ou aux poils. Elle est également vegan et "sans cruauté" et contient "des polymères à base de plantes pour des cils ultra-noirs et recourbés". Victoria a ajouté : "Il est différent de tout ce qu'il m'a été donné d'essayer. C'est un indispensable instantané, c'est aussi bon que ça".