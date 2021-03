benefits Magnet-Mascara ist besser als meine Fake-Wimpern

Fakt: benefit weiß, wie Mascara funktioniert. Als die Brand vor ein paar Jahren seinen ersten They’re-Real!-Mascara launchte, wurde der schnell zum Kultprodukt. Diese neue Edition ist aber etwas ganz Besonderes – warum, steht schon im Namen. Ich weiß, was du dir jetzt denkst: Magnet?! Und natürlich ist die ganze Magnetismus-Idee in der Beauty-Branche längst keine neue mehr (magnetische falsche Wimpern gibt es schließlich schon länger), aber zumindest magnetischen Mascara hatten wir noch nicht. Aber wie soll das Ganze funktionieren? Laut benefit liegt das Geheimnis in der Bürste, die einen „magnetisch aufgeladenen Kern“ hat. Die Bürste zieht dann die mit magnetischen Mineralien versetzte Wimperntusche an und verteilt sie um die Wimpern herum. Das Resultat: angeblich lange, definierte, voluminöse Wimpern.