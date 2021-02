Die Dermatologin rät außerdem dazu, auf das Verfallsdatum zu achten (das auf der Unterseite jedes Produkts aufgedruckt sein sollte), bei Test-Artikeln im Kosmetikladen deiner Wahl vorsichtig zu sein, da Dutzende von Menschen sie jeden Tag anfassen. Außerdem empfiehlt sie, dir vor dem Auftragen von Make-up die Hände zu waschen und schließlich die Schminktasche auf jeden Fall aus dem Badezimmer zu entfernen. Bewahr dein Schminkzeug stattdessen lieber in einer sauberen Tasche an einem trockenen Ort auf, z. B. in einem Schrank, um so die Vermehrung von Bakterien zu verhindern.