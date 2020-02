Beauté : ne stockez plus vos produits dans la salle de bain !

Mauvaise nouvelle si vous rangez votre trousse de maquillage dans la salle de bains : selon les experts, c'est sûrement le pire endroit pour conserver vos produits de beauté !

Dans une étude récente, des microbiologistes ont testé une gamme de produits de maquillage usagés et ont constaté que 79 à 90 % des articles étaient contaminés par des microbes. Certaines des bactéries trouvées sont potentiellement nocives pour notre santé et peuvent donc nous rendre malades ou provoquer une infection des yeux ou de la peau.

Cette semaine, le Dr Anjali Mahto, consultante en dermatologie, nous explique pourquoi nos produits de maquillage, nos brosses et nos éponges sont autant porteuses de germes. Elle écrit : "Un grand nombre des produits analysés avaient été utilisés ou stockés dans la salle de bains. Non seulement il y a un risque de contamination croisée par des bactéries fécales (bactéries provenant de votre intestin), mais la chaleur et la vapeur d'eau produisent un environnement des plus favorables à la prolifération des microbes". Oups !