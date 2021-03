Skin icing : la tendance beauté qui donne un coup de frais

Oui. Chaque matin, je me réveille avec un visage bouffi parce que j'ai dormi sur le côté ou sur le ventre. Mes joues, mon nez et mes lèvres sont souvent gonflés ; ajoutez à cela un mauvais rhume des foins et mon visage met un bon moment à se résorber. J'ai essayé des crèmes hydratantes rafraîchissantes à la texture gélifiée et des nettoyants revigorants contenant des ingrédients comme la menthe et l'arnica (dont on dit souvent qu'ils aident à réduire les hématomes et les gonflements), mais sans succès. J'ai donc décidé d'essayer le CRYOpress de 001 Skincare. À 90 €, c'est l'un des outils de glaçage de la peau les plus chers du marché, mais il m'a donné l'effet que je recherchais.