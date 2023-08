Wie du dein Gua-Sha-Tool richtig verwendest

Auch der richtige Winkel spielt eine Rolle: Der Gua-Sha-Stein ist so designt, dass er relativ flach auf der Haut liegen soll, während du damit sanft über dein Gesicht fährst. Achte darauf, den Stein immer nach oben zu ziehen, wenn du damit dein Gesicht behandelst. Am Hals und auf der Brust kannst du ihn auch in die andere Richtung ziehen – wo er gegen Kopfschmerzen helfen und die Lymphdrainage fördern kann –, aber im Gesicht gilt: immer nach oben und außen! Denke auch daran, nicht zu viel Druck auszuüben. Ansonsten zerrst du damit an deiner Haut und könntest sogar blaue Flecken hinterlassen.