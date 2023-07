Akne war meine ganze Persönlichkeit – wer bin ich ohne Pickel?

So einsam sich das auch anfühlen mag, geht es ganz vielen tatsächlich genauso. Auf TikTok gibt es dafür sogar inzwischen einen Begriff: das „ post-‚glow up‘ imposter syndrome “. In letzter Zeit erzählen immer mehr junge Frauen auf TikTok davon, sich in der Schule unattraktiv gefühlt zu haben, und jetzt zu hören, sie seien konventionell hübsch – oder zumindest für ihr Aussehen akzeptiert zu werden. Genau wie mich stürzte auch sie diese Erkenntnis in eine Art Identitätskrise. „Manche behaupten, ich will einfach nur Komplimente haben“, schreibt jemand unter einem Video zu dem Konzept, „aber ich sehe mich einfach nicht so, wie andere mich sehen.“ Jemand anderes kommentiert: „Ich habe mich noch nie in irgendeinem Video so wiedererkannt. Mein Freund ist immer sauer auf mich, weil ich ihm nie glaube, dass er mich für hübsch hält. Ich sehe im Spiegel immer noch mein Ich aus der siebten Klasse.“